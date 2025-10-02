Сексолог Вилков назвал способы борьбы с сезонной депрессией

Врач-психиатр и сексолог Алексей Вилков рассказал, что массаж, хобби и физическая активность могут помочь справиться с сезонной депрессией, особенно если человек не состоит в отношениях, сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-психиатр, психотерапевт и сексолог Алексей Вилков объяснил, что регулярный секс с постоянным партнером помогает бороться с сезонным аффективным расстройством, которое чаще проявляется зимой из-за короткого светового дня. Однако, по словам специалиста, не только интимная близость способна оказывать антидепрессивный эффект.

Вилков отметил, что массаж — еще один вариант телесного контакта, который способствует расслаблению и снижает тревожность.

«Он снимает тревожность и напряжение с мышц. Этот способ отлично подойдет для уменьшения общей тревожности и может использоваться для профилактики депрессивных расстройств», — пояснил врач.

Кроме того, положительно влияют на настроение и моральное состояние хобби, физическая активность, налаженный режим сна, здоровый образ жизни, а также объятия с родителями, друзьями или даже мягкими игрушками.

«Они помогают снять тревогу и напряжение. Но не стоит слишком сильно надеяться на такой вариант, потому что они все же дают лишь легкий антидепрессивный эффект», — предупредил Вилков.

Специалист добавил, что если у человека уже развилась депрессия, то даже регулярные занятия любовью не помогут справиться с этим состоянием.

