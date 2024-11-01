Вопрос самоудовлетворения заключается не столько в пользе или вреде, сколько в отсутствии зависимости, сообщила РИАМО практикующий психолог, сексолог Александра Миллер.

«Важно понимать, что это явление присутствует в жизни почти каждого, но часто остается табуированной темой. Некоторые считают, что тема „неприличная“, а затем, скрывая это, используют вибраторы и другие средства», — сказала Миллер.

Она отметила, что при отсутствии партнера самоудовлетворение допустимо и даже может быть полезным, однако не стоит полностью уходить в эту сферу.

«Самоудовлетворение предполагает отсутствие живого партнера, поэтому требует создания галлюцинаторного эффекта — воображаемых сцен для возбуждения и разрядки. Постоянное использование воображения в такой роли может привести к сложностям, когда появляется реальный партнер: синхронизация с другим человеком, взаимное удовлетворение и эмоциональная близость становятся труднее», — разъяснила сексолог.

Миллер добавила, что в результате человек может начать избегать взаимодействий, предпочитая быстрее «решать» вопрос самостоятельно и избегая конфликта или усилий, необходимых для отношений.

«Мы — социальные существа, а поддержание отношений с людьми улучшает наше эмоциональное и социальное состояние. Успешность и гармония связаны с взаимодействием между полами, будь то в работе, учебе или других аспектах жизни», — заключила специалист.