Само не пройдет: врач раскрыла причины мигрени

Руководитель клиники Ruder clinic, невролог Екатерина Рудер заявила, что мигрень может начинаться с боли в шее, сообщает «Секрет фирмы» .

«Нужно просто взять и перестать винить шею в головной боли. Очень часто так начинается мигрень», — сказала доктор.

По ее словам, если боль в голове и шее сопровождается тошнотой и неприятием яркого света и громких звуков, то это, скорее всего, мигрень. Не стоит ждать — лучше сразу выпить таблетку.

Спровоцировать мигрень могут голод и недосып или, наоборот, пересып, алкоголь и курение, стресс или слишком соленая еда. Чтобы понять причину, людям, страдающим мигренью, следует вести дневник головной боли и стараться фиксировать причины, также отметила эксперт.

Чтобы снять приступ головной боли, можно попробовать начать день с крепкого чая или кофе. Недавний приступ может быстро купировать кофеин, его недаром добавляют в состав некоторых обезболивающих.