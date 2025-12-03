Салаты и мясо: врач рассказала об отравлениях магазинной едой

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что люди часто получают отравления из-за нарушения сроков хранения магазинной еды — салатов с майонезом и яйцами, мяса и гарниров, сообщает RT .

«Температура хранения в торговом зале не всегда соответствует нормам, поэтому гарантировать свежесть таких блюд очень сложно», — сказала эксперт.

По ее словам, если салат всего пару часов простоит не в холодильнике, в нем начинают активно размножаться бактерии — сальмонеллы, стафилококки, кампилобактер и кишечная палочка.

Не меньшую опасность представляют и молочные продукты: творог и сметана, десерты с кремом и йогурты. Ими можно отравиться, если при транспортировке и выкладке специалисты не соблюдали температурный режим. Насторожить могут вздутая упаковка или жидкость на поверхности продукта, но вкус и запах будут обычными.

