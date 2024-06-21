Рвота, диарея, смерть: инфекционист рассказал, к чему может привести холера
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Начало холеры имеет характер классической кишечной инфекции и сопровождается рвотой и диареей, сообщил РИАМО врач-инфекционист, доктор медицинских наук АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.
Ранее в пророссийском подполье Херсона сообщили, что в городе зафиксирована вспышка холеры, инфицированными оказались как украинские военные, так и местные жители. Предполагается, что источником распространения болезни стала вода.
«Заболевание имеет, как правило, небольшой инкубационный период — от 24 до 48 часов. Начало имеет характер классической кишечной инфекции и сопровождается рвотой и диареей. В каждом случае заболевание может протекать с различной степенью тяжести. При тяжелом течении человек теряет более 10% массы тела», — сказал Неронов.
Он добавил, что в итоге от потери воды и в результате обезвоживания болезнь может закончиться летальным исходом.
«Вообще холера — острое кишечное заболевание, относящееся к группе особо опасных инфекций. Болезнь известна с древних времен, источником ее заражения является вода, содержащая холерный вибрион или его разновидность, так называемый штамм эль-тор. Возбудитель попадает в воду через сброс нечистот в реки. Также результатом распространения холеры может быть и наводнение», — рассказал врач.
Неронов отметил, что при своевременном лечении прогноз благоприятный. В целях профилактики рекомендуется обязательное употребление бутилированной или кипяченой воды и соблюдение правил личной гигиены.