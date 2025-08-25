«Руки на стол»: как правильно избавиться от порнозависимости

У одних избавление от порнозависимости занимает месяц, а у других борьба с привычкой может растянуться на годы, сообщила РИАМО практикующий психолог и сексолог Александра Миллер.

«Знаете, цифры у всех на самом деле разные и они могут варьироваться. Все зависит от того, насколько у человек адаптивная психика, насколько он может переключать свое внимание. Если застревающий тип личности, то человек будет все равно к этому возвращаться. То есть лечение может растянуться на годы», — сказала Миллер.

Она добавила, что сроки могут варьироваться — как от месяца, так и до нескольких лет. В зависимости от того, насколько эта привычка была сильная.

«Просмотром порно вы обманываете мозг, создаете себе привычку. Представьте себе: если вы на месяц заставите себя избавиться от этой привычки для того, чтобы поставить перед собой какую-то цель. Вас будет ломать невероятнейшим образом. То есть это очень и очень сложно. Но, конечно же, будет там вырабатываться новая энергия, у вас новые мысли появятся и так далее. Но ломать привычки — это очень сложно, именно потому что это уже модель поведения», — разъяснила специалист.

Ранее в России предложили запретить просмотр порно.