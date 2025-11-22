Росздравнадзор опроверг информацию о дефиците инсулина в регионах РФ

Информация о дефиците инсулина в ряде регионов России не соответствует действительности. Об этом заявили в Росздравнадзоре, сообщает ТАСС .

Ранее Telegram-канал Baza писал, что жители некоторых регионов РФ жалуются на нехватку препаратов для диабетиков «Апидра» и «Левемир». В частности заявлялось, что дефицит лекарств наблюдается в Пензенской области.

В Росздравнадзоре опровергли эту информацию. Там отметили, что оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот.

В ведомстве озвучили, сколько препаратов осталось в регионах. Так, например, данные по Пензенской области следующие: «Апидра» — 2 252 упаковки, «Левемир» — 11 142 упаковки, по Республике Саха (Якутия) — 666 и 1 576 упаковок соответственно.

В Росздравнадзоре напомнили о постоянном мониторинге ситуации с лекарственным обеспечением граждан. В случае каких-либо проблем граждане могут обращаться на горячую линию федеральной службы.

