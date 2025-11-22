В ряде российских регионов зафиксировали нехватку инсулина

Жители нескольких российских регионов пожаловались на нехватку препаратов для диабетиков «Апидра» и «Левемир» (I и II тип сахарного диабета). Поставка лекарств ожидается только после новогодних праздников, сообщает Baza .

Локальный дефицит инсулина наблюдается в Пензенской области и Республике Саха (Якутия). Также жалобы поступают из Красноярского края и Новосибирской области.

50-летняя жительница Пензы Татьяна страдает диабетом I типа. Она рассказала, что обратилась в поликлинику за инсулином «Апидра» и тест-полосками для глюкометра, но там их не оказалось. Женщина уточнила, что немецкий препарат «Апидра» не могут завести в город уже полгода. Ей выписали другой инсулин, однако у Татьяны появилась сильная аллергия.

В некоторых крупных пензенских аптеках подтвердили отсутствие лекарств «Левемир» и «Апидра». Сейчас последние упаковки распродают за 4-5 тыс. рублей. Многие жители жалуются на дефицит лекарств на странице губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

