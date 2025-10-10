Росздравнадзор: дефицита вакцин от бешенства в регионах России нет

В России нет дефицита вакцин от бешенства. Если препарат отсутствует в одном медицинском учреждении, человека направляют в другое, сообщили РИАМО в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что с начала этого года в гражданский оборот ввели 1 млн 385 тыс. доз вакцин. Показатель соответствует вводу препарата в прошлом году и превышает ввод в 2023 году.

На данный момент в учреждениях регионов России находится 600 тыс. 995 доз вакцины. Из них около 9 тыс. доз — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ранее в Сети появилась информация, что в регионах страны люди жалуются на отсутствие антирабической вакцины. После спасения енотовидной собаки сотрудники одного из благотворительных фондов выяснили, что у животного было бешенство. Но вакцин в регионе не оказалось.

