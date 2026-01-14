Рост обращений россиян за «откапкой» вырос на треть в январе

Число вызовов наркологов на дом для вывода из запоя и помощи при похмелье увеличилось на треть после новогодних праздников, заявили психиатры-наркологи Василий Шуров и Алексей Казанцев. Об этом сообщает Life.ru .

Эксперты рассказали, что в январе значительно выросло количество обращений за медицинской помощью после длительных праздничных застолий. По их словам, пик вызовов приходится на первые две недели года: люди обращаются за «откапкой» как во время каникул, так и после их окончания.

Казанцев пояснил, что наркологов вызывают не только в праздники, но и в последние дни перед выходом на работу. В некоторых случаях пациентам требуется госпитализация в психиатрические отделения из-за развития тяжелых осложнений, таких как алкогольный делирий, галлюциноз или параноид.

Врач отметил, что подобные состояния возникают на фоне длительного злоупотребления алкоголем и резкого прекращения его употребления. В отдельных случаях последствия могут быть серьезными, вплоть до развития энцефалопатии.

