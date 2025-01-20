Российский суперфуд: врач посоветовала пожилым пить больше кефира

Врач-диетолог и эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что людям старше 65 лет, а также женщинам в перименопаузе от 40 лет нужно употреблять больше кефира, сообщает Газета.ru .

«В кефире присутствуют органические кислоты, которые обладают антисептическим свойством и подавляют рост патологической микрофлоры в кишечнике, защищая от развития дисбактериоза. И сами бактерии, которые находятся в этом продукте, улучшают функцию желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)», — сказала специалист.

По ее словам, микрофлора кишечника составляет около 50% иммунитета человека. Сегодня кефир даже называют российским суперфудом.

При этом белок в нем уже частично расщеплен на аминокислоты и усваивается легче, чем из молока. Также кефир содержит множество водорастворимых витаминов, он является доступным источником многих минералов, например, кальция, фосфора и магния.