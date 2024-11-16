Российские власти выделили 7,5 млрд рублей на работу санавиации

Власти России выделили допфинансирование на обеспечение работы санитарной авиации в 10 регионах страны. 16 ноября подписано распоряжение о перераспределении на эти цели около 186 млн рублей, сообщает « Бриф24 » со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

На санитарную авиацию суммарно выделили 7,5 млрд рублей. Таким образом Россия поддерживает бесперебойное функционирование этих вертолетов. Также власти предоставляют доступ к особой медицинской помощи тем людям, которые живут в труднодостижимой местности.

Деньги, необходимые для поддержания работы санитарной авиации, направят Башкортостану, Алтаю, Якутии, Калмыкии и Забайкальскому краю. Также дополнительное финансирование выделили для Владимирской, Сахалинской, Амурской, Владимирской, Магаданской и Псковской областях.

Ранее в Подмосковье на дежурство заступил третий вертолет санавиации. Его используют для оказания медпомощи тем, кто пострадал в ДТП или других происшествиях.