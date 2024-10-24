В Подмосковье на дежурство заступил третий вертолет санавиации

В Московской области для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП и других происшествиях, межбольничной транспортировки пациентов применяется санитарная авиация, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Санавиация применяется в тех случаях, когда необходимо оперативно доставить пациента в больницу для оказания медицинской помощи. Важно, что она не зависит от трафика и расстояния до медорганизации. В августе начал работу детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который круглосуточно принимает маленьких пациентов со всего Подмосковья для оказания экстренной медпомощи. Для транспортировки пациентов на дежурство заступил третий вертолет санавиации», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В составе авиамедицинских бригад работают опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры территориального центра медицины катастроф. Кроме того, посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», позволяющей вертолетам вылетать даже в темное время суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.