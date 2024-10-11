Доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что в России есть много других опасностей, помимо нашумевшего вируса Марбург. По его мнению, россиянам не стоит паниковать, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мыть (фрукты и овощи — ред.) надо независимо от Марбурга. Марбург — это единичные случаи за все время. Полно другого: сальмонеллез, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов», — сказал доктор.

По словам Малышева, продукты мыть можно не только мылом. Например, ягоды нужно оставить в воде на какое-то время, а огурцы и помидоры — полить кипяченой водой и протереть.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила о высоком риске эпидемии вируса Марбург из-за вспышки заболевания в Руанде. В российских СМИ распространялась информация о том, что заразиться этой инфекцией можно через фрукты или овощи.