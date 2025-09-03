Российские ученые выяснили, как выживают раковые клетки

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ), работая совместно со специалистами из Первого МГМУ им. Сеченова и Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова, обнаружили, что раковые клетки обладают способностью модифицировать РНК своих генов с целью повышения выживаемости, сообщает Газета.ru .

По словам ученых, в перспективе эти отредактированные РНК опухолей могут стать ценными биомаркерами для уточнения диагноза, прогнозирования исхода заболевания и разработки индивидуальных подходов к лечению онкологических заболеваний.

Редактирование РНК представляет собой важный природный механизм, используемый клетками, в ходе которого специализированные ферменты вносят изменения в уже синтезированные молекулы РНК, корректируя таким образом генетическую информацию внутри клетки. Подобные корректировки позволяют клеткам более гибко регулировать активность генов, защищаться от определенных вирусов, а у раковых клеток способствуют развитию устойчивости к проводимой терапии.

В ходе проведенного исследования было установлено, что ферменты ADAR, обладающие способностью редактировать РНК, часто показывают повышенную активность в раковых клетках, что коррелирует с агрессивным течением меланомы, рака груди и рака легких. Этот процесс способствует формированию устойчивости злокачественных новообразований к лечению.

Ученые предложили новый диагностический метод — оценку индекса редактирования повторяющихся геномных элементов. Этот показатель отражает степень изменений в специфических повторяющихся участках РНК (Alu-элементах), которые чаще всего подвергаются модификации данными ферментами. Более высокая степень таких изменений свидетельствует о более агрессивном характере опухоли. Таким образом, анализ РНК позволяет судить о степени злокачественности рака.

По словам исследователей, предварительные результаты указывают на то, что целенаправленная регуляция процессов редактирования может оказать угнетающее воздействие на механизмы канцерогенеза в опухолевых клетках. В будущем такой подход к воздействию на РНК может открыть перспективы для создания персонализированных методов лечения, адаптированных к индивидуальным особенностям редактирования РНК в опухолях конкретных пациентов.

В дальнейшем исследователи планируют разработать инструменты для более точного прогнозирования развития онкологических заболеваний на основе анализа процессов редактирования РНК.