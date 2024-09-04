Российские ученые теперь определяют депрессию по частоте пульса

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Исследователи из НИУ ВШЭ в сотрудничестве с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН создали инновационный способ диагностики тревожных расстройств и депрессии, который основывается на изучении сердечного ритма, сообщает «Царьград» .

В процессе исследования ученые установили, что сердечные ритмы людей, имеющих предрасположенность к психическим расстройствам, отличаются от ритмов здоровых людей.

Участники исследования проходили тесты, направленные на оценку памяти и концентрации, при этом сложность заданий постепенно возрастала. Когда уровень внимания у испытуемых достигал пиковой отметки, у людей с признаками ментальных нарушений наблюдалось учащенное сердцебиение.

Ранее врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая перечислила факторы, снижающие иммунитет осенью. Среди них — недостаток сна и чрезмерный стресс.