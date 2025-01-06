Российские ученые создали новый препарат для лечения депрессии
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Завотделом генетических основ биотехнологии, заведующий лабораторией генетики микроорганизмов Института общей генетики имени Вавилова (ИОГен) РАН Валерий Даниленко заявил, что ученые разработали ряд препаратов, улучшающих состояние микробиомы кишечника, сообщает РИА Новости.
«На основе имеющихся у нас штаммов мы уже создали 4-5 кандидатов в лекарства. Первый — созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии препарат для снятия депрессивных состояний, связанных с ожирением», — сказал Даниленко.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день препарат показал хороший эффект, пройдя пилотный этап клинических исследований.
Эксперт добавил, что также был создан препарат для лечения неспецифического язвенного колита у людей. Существует ряд причин, по которым не удалось провести клинические исследования, однако они планируются в ближайшем будущем.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России завершили исследования вакцины от колоректального рака. Ее начнут применять в клинической практике уже в 2025 году.