Российские ученые создали новый препарат для лечения депрессии

«На основе имеющихся у нас штаммов мы уже создали 4-5 кандидатов в лекарства. Первый — созданный совместно с Федеральным исследовательским центром питания и биотехнологии препарат для снятия депрессивных состояний, связанных с ожирением», — сказал Даниленко.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день препарат показал хороший эффект, пройдя пилотный этап клинических исследований.

Эксперт добавил, что также был создан препарат для лечения неспецифического язвенного колита у людей. Существует ряд причин, по которым не удалось провести клинические исследования, однако они планируются в ближайшем будущем.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России завершили исследования вакцины от колоректального рака. Ее начнут применять в клинической практике уже в 2025 году.