Российские ученые разрабатывают этический кодекс для препаратов против старения

Группа российских ученых инициировала создание первого международного этического кодекса для геропротекторов — препаратов, замедляющих старение, чтобы обсудить социальные и правовые последствия их применения, сообщает СМИ2 .

Российские исследователи в области геронтологии предложили разработать международные этические стандарты для геропротекторов — препаратов, способных радикально продлевать жизнь. По их мнению, этот проект должен стать основой для широкой дискуссии среди специалистов и общества о будущем технологий продления жизни.

Ведущий сотрудник проектного офиса ВолгГМУ Виталий Ковалев пояснил, что цель инициативы — не создать окончательный документ, а запустить инклюзивный процесс обсуждения с участием ученых, юристов, философов, политиков и общественников.

«Возможно, в недалеком будущем контроль над старением станет реальностью. Если дополнительное время жизни не будет наполнено осмысленной деятельностью, общество может столкнуться с экзистенциальным кризисом и деструктивным поведением», — отметил Ковалев.

Ученые выделили несколько ключевых принципов для будущих обсуждений. Один из них — приоритет здоровья: важно увеличивать именно здоровый период жизни, а не просто продлевать существование. Генеральный директор компании «Инноввита» Роман Литвинов подчеркнул, что задача специалистов — сделать долголетие активным.

Проректор по научной деятельности ВолгГМУ Денис Бабков добавил, что необходимо заранее продумать механизмы интеграции новых технологий в систему здравоохранения, чтобы избежать их превращения в привилегию для избранных.

Инициатива российских ученых отражает мировой тренд и поддерживается программой фундаментальных научных исследований до 2030 года. Исследователи надеются, что их работа поможет сформировать ответственный подход к технологиям, способным изменить человеческую жизнь.

