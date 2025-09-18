Российские ученые нашли способ лечения рака с помощью цветов бархатцев

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде вместе с коллегами из Бразилии и Республики Беларусь сделали светящийся металлоорганический комплекс на базе металла иттербия и пигментов цветов бархатцев. Он может генерировать токсичные соединения, которые потенциально могут помочь побеждать рак, рассказали Газете.ru в Минобрнауки РФ.

Во время экспериментов ученые выделили экстракты из высушенных цветов бархатцев, после чего перемешали их со спиртовыми растворами ионов иттербия в разных концентрациях. После добавления металла спектр поглощения сдвинулся в фиолетовую область. Это указывало на создание нового комплекса.

Во время облучения синим светом созданные соединения стали люминесцировать, то есть, светиться. По результатам исследования стало известно, что интенсивность свечения стала больше в шесть раз. Его продолжительность увеличилась почти в три раза, если сравнивать с чистыми экстрактами растений.

Ученые также заметили, что комплекс может создавать активные формы кислорода (АФК) во время возбуждения светом. АФК — это химически агрессивные молекулы. Они могут наносить урон мембранам, белкам и ДНК клеток, среди которых и раковые.

Создание АФК заметили во время появления инфракрасного излучения. Чтобы выяснить, насколько эффективна разработка, применяли устройство, которое измеряет мощность свечения. Таким образом, комплекс можно применять в фотодинамической терапии рака.

