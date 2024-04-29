Российские ученые изобрели пластырь, который предотвращает рецидивы рака

Российские ученые изобрели пластырь, который прикрепляется к месту резекции раковой опухоли и предотвращает развитие рецидивов, сообщает газета «Известия».

Пластырь состоит из полимерной подложки и множества тонких слоев с химиотерапевтическим препаратом. В течение 12 месяцев препарат воздействует местно на организм.

Через несколько лет остатки пластыря растворяются в организме. Однако оценить такое изобретение можно будет только после начала его применения.

Изобретение еще одного средства местного лечения онкологии поможет продвинуться вперед в данной сфере.