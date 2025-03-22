Российские косметологи начали делать мужчинам «борцовские уши»

Раньше для сломанных ушей требовались упорные тренировки по борьбе или помощь друзей. Теперь же достаточно посетить специальную процедуру.

В прошлом, если мужчины не занимались боевыми видами спорта, но желали выглядеть брутально, они прибегали к травмированию ушей с помощью граненого стакана, молотка или других твердых тяжелых предметов.

Однако современные методы стали куда более гуманными. Косметологи утверждают, что за 5 минут и около 7,5 тыс. рублей можно достичь эффекта «борцовского уха» с помощью филлеров.

Ранее опытный косметолог из России колола американцам ботокс без лицензии и рецепта в Майами. В результате 53-летнюю женщину арестовали.