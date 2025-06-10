Россиянкам рассказали, какие обследования нужно обязательно сделать после 50 лет

Многие женщины после 50 лет замечают, что организм начинает работать по-другому. Климактерические изменения –не просто прекращение менструаций, а глубокая перестройка систем. Но этот период может стать временем расцвета, если подойти к нему осознанно, сообщила РИАМО врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Оксана Серебрякова.

«Снижение выработки эстрогенов запускает каскад изменений в организме. Костная ткань становится более хрупкой, сосуды теряют эластичность, замедляется обмен веществ. Именно в этот период часто дебютируют заболевания, которые долгое время развивались бессимптомно: остеопороз, атеросклероз, гипертония, сахарный диабет 2 типа», — предупредила Серебрякова.

Она подчеркнула, что большинство этих состояний можно вовремя выявить и скорректировать. Для этого достаточно регулярно проходить несложные обследования. Современные лабораторные методы диагностики позволяют обнаружить отклонения на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

По словам врача, первым шагом к сохранению здоровья становится базовый скрининг. Общий анализ крови расскажет о состоянии кроветворной системы, выявит анемию или воспалительные процессы. Исследование уровня глюкозы в крови поможет не пропустить начало диабета — заболевания, которое часто развивается незаметно, но приводит к серьезным осложнениям.

«Особое внимание стоит уделить сердечно-сосудистой системе. Липидограмма покажет уровень холестерина и его фракций, что особенно важно для оценки риска атеросклероза. Не стоит забывать и о почках — простой анализ мочи может дать ценную информацию об их состоянии». — добавила терапевт.

Репродуктивная система

Как рассказала доктор, с возрастом увеличивается риск развития онкозаболеваний репродуктивной системы. Мазок на онкоцитологию (PAP-тест) остается «золотым стандартом» ранней диагностики рака шейки матки. А анализ на онкомаркеры CA-125 и CA 15-3 помогает выявить возможные проблемы с яичниками и молочными железами.

«Многие удивляются, узнав, что после 50 лет нужно проверяться на инфекции, передающиеся половым путем. Однако гормональные изменения делают слизистые более уязвимыми, поэтому такие исследования действительно важны», — добавила собеседница.

Перечисленные анализы, по мнению врача, это основа, но в каждом конкретном случае доктор может рекомендовать дополнительные исследования. Например, при наследственной предрасположенности к определенным заболеваниям или при наличии хронических патологий.

Она считает, что регулярные обследования после 50 лет — это не признак старости, а современный подход к сохранению здоровья и активности. Ведь данный возраст может стать временем новых возможностей, когда дети уже выросли, карьера состоялась, а у женщины появилось время для себя.