Россиянкам ответили, с чем связаны залысины и выпадение волос

Косметолог: залысины у женщин связаны с алопецией и диффузным выпадением

Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова рассказала, почему у женщин выпадают волосы и появляются залысины. Она дала советы, как с этим справиться, сообщает «Вечерняя Москва».

Самой частой причиной выпадения волос у женщин, по мнению эксперта, является генетика и гормоны, андрогенетическая алопеция, сокращенно АГА. Основными причинами ее возникновения отмечают повышенную чувствительность волосяных фолликулов к дигидротестостерону (ДГТ), укорочение фазы роста волос (анагена) и истончение стержня.

«В отличие от мужчин, у женщин залысины редко образуют четкие проплешины: чаще волосы редеют диффузно, особенно в зоне пробора и макушки», — добавила специалист.

Также бывает диффузное (телогеновое) выпадение. Данный вид связан не с генетикой, а с воздействием внешних факторов, например, стресс и преждевременный переход волос в фазу покоя (телогена), дефицит железа, витамина D, цинка или белка, гормональные сбои, жесткие диеты и интоксикации.

Чтобы убрать залысины, Рябинова рекомендовала несколько способов. Для борьбы с андрогенетичской алопецией можно воспользоваться блокаторами ДГИ, которые будут стимулировать рост, и натуральными аналогами, например, экстракт карликовой пальмы, зеленый чай, розмарин. Для стимуляции фолликулов часто используют лазерные расчески.

При диффузном выпадении необходим анализ крови и добавки в виде коллагена, цинка, омега-3, магния, адаптогены, например, розмарин, родиола, и массаж головы, улучшающий микроциркуляцию. Для временной поддержки можно воспользоваться наружным применением пептидов и отказаться от агрессивного ухода, горячих укладок и тугих хвостов.