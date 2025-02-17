Россиянкам ответили, почему ребенок отказывается от еды и как с этим бороться

Отказ ребенка от еды может стать настоящим испытанием для родителей, и это явление стоит воспринимать серьезно. По словам психолога Татьяны Черняковой, причины такого поведения могут быть как физиологическими, так и эмоциональными, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Неприятные ощущения, такие как боль в зубах или дискомфорт в животе, могут заставлять детей отказываться от пищи, даже если они не могут словами выразить свои чувства. Кроме того, еда для детей ассоциируется не только с насыщением, но и с эмоциями.

Стресс и давление со стороны взрослых, когда они говорят: «Ты должен поесть», могут создавать у ребенка негативные ассоциации с приемами пищи. Если ребенок ощущает, что еда становится источником стресса, он может начать ее избегать. Эмоциональные трудности, такие как развод родителей или болезни в семье, также могут влиять на аппетит.

Ребенок, стремящийся к автономии, может использовать отказ от еды как способ самовыражения и демонстрации контроля. Важно не бороться с его желаниями, а дать возможность ощущать собственную независимость. Некоторые дети просто меньше интересуются едой, поскольку предпочитают играть или общаться, поэтому родителям стоит сделать приемы пищи более увлекательными.

Психолог подчеркнула, что важно создать атмосферу уюта и заботы вокруг еды. Если ребенок чувствует любовь и безопасность, он с большей вероятностью попробует новые блюда. Родители должны избегать манипуляций с едой, чтобы она не превращалась в средство для достижения целей.

«Если ребенок видит, что вы спокойно относитесь к его отказу от еды, он будет меньше тревожиться и, возможно, через время сам начнет есть», — заключила Чернякова.