Россиянкам ответили, какая диета улучшит состояние волос и кожи

Врач Кардашова: состояние кишечника напрямую связано со здоровьем кожи и волос

Гастроэнтеролог, специалист по заболеваниям ЖКТ и их влиянию на общую физиологию организма София Кардашова рассказала, как проблемы с кишечником могут сказаться на состоянии кожи и волос, сообщает «ФедералПресс» .

Как отметила эксперт, работа кишечника напрямую связана с состоянием здоровья всего организма. Основным фактором, влияющим на микрофлору, является сбалансированная диета с достаточным количеством клетчатки. В рационе обязательно должны присутствовать: фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельнозерновые продукты.

Благоприятное влияние для кишечника также оказывают продукты, содержащие полифенол: оливковое масло, листовой салат, лук, чеснок и цикорий. Эти продукты поддерживают баланс бактерий и помогают улучшить состояние кожи и волос.

«Чтобы сохранить красивую и здоровую кожу, важно не только соблюдать правильный уход, но и поддерживать баланс кишечной микрофлоры», — заключила Кардашова.