Россиянка отказалась от сына из-за врожденных расщелин на лице. Ребенка на 4-м месяце жизни усыновила семья из Екатеринбурга и помогла мальчику справиться с проблемой, сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Ребенка осмотрели врачи Многопрофильного клинического медицинского центра «Бонум» и приняли решение оперировать. По словам медиков, данная патология часто случается. Такие дефекты поддаются коррекции, однако необходимо как можно скорее после рождения оказывать помощь.

Родная мать не обратилась к специалистам, и врожденная патология начала негативно влиять на здоровье ребенка. За 5 месяцев дефект стал больше, и малыш уже не мог нормально дышать и есть.

В семь месяцев маленькому пациенту провели первую операцию по коррекции губы и носа, затем более щадящую пластику неба с титановым шелком, включая твердое и мягкое небо (обычно проводится раздельно). Также выполнили шунтирование барабанной перепонки для предотвращения снижения слуха.

«Сейчас ребенок проходит реабилитацию. Он чувствует себя хорошо и внешне ничем не отличается от других детей», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Ранее врачи подмосковного центра им. Рошаля прооперировали 12-летнего подростка с 10-сантиметровой опухолью слюнной железы. Ребенку уже проводили операцию по удалению подобного новообразования.