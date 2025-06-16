Врачи центра им Рошаля прооперировали подростка с опухолью слюнной железы

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля в плановом порядке поступил 12-летний мальчик с 10-сантиметровой опухолью слюнной железы. Ранее ребенку уже проводили операцию по удалению подобного новообразования, однако в толще железы вновь сформировались опухолевые узлы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин рассказал, что рецидивные случаи всегда сложнее первичных операций. Рубцовые изменения после предыдущего вмешательства значительно осложняют доступ к опухоли.

«В ходе двухчасовой операции мы удалили долю слюнной железы содержащую многочисленные опухолевые узлы с сохранением лицевого нерва. Главная сложность заключалась в том, чтобы аккуратно выделить и отделить ветви лицевого нерва, проходящие через эту область. Во время хирургического вмешательства мы использовали нейромонитор для контроля за нервом и экзоскоп для точной визуализации, что позволило полностью удалить опухоль, сохранив двигательные функции лица», — рассказал Вардугин.

После вмешательства мальчик прошел курс антибактериальной терапии и специального ухода за швами. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.