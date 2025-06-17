Россияне стали чаще заниматься сексом во сне

В РФ значительно увеличилось количество пациентов с сексомнией. Это редкое заболевание, во время которого человек занимается сексом во сне и не осознает этого, сообщает SHOT .

По данным сомнологов, раньше с такой проблемой почти никто не обращался. О ней никто не говорил, и поэтому люди не знали, что у них есть проблема.

Сексомния считается одним из видов лунатизма, когда некоторые части мозга бодрствуют в то время, пока человек спит.

Доктора отмечают, что люди с сексомнией могут мастурбировать во сне, приставать к человеку, спящему рядом, и даже заняться сексом. При этом утром он ничего не будет помнить.

По словам врачей, подобное состояние появляется из-за стресса, проблем со сном, тревожности и употребления алкоголя. Наблюдается рост обращений.