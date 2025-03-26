Россияне не выходят из отелей в Таиланде из-за вспышки скарлатины

Отдыхающие в Таиланде россияне пожаловались на вспышку скарлатины. Они признались, что не выходят из отелей, опасаясь подхватить опасную болезнь, сообщает SHOT .

Десятки заболевших выявлены на курортах, в том числе популярных Паттайе и Пхукете. Симптомы у всех одинаковые: температура под 40 градусов, сыпь на теле и языке, сильный кашель, боль в горле.

Врачи ставят диагноз «скарлатина» и назначают заболевшим антибиотики. Те, кто не заболел, заявили, что не планируют покидать отельный номер в ближайшие дни. Некоторые туристы отменили экскурсии.

С начала 2025 года в Таиланде зафиксировали 455 случаев заболевания скарлатиной. За последние пять в среднем в год выявляли около 600 случаев скарлатины.

Ранее на египетском курорте Макади была зафиксирована массовая вспышка ротавируса среди российских туристов. Многие отдыхающие жалуются на тяжелые симптомы — сильную рвоту, диарею и даже потерю сознания, которые проявляются через 3–5 дней после начала отдыха.