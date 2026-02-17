Россиянам запретили спать на животе

Сон на животе — вреднейшая поза для отдыха ночью. Положение россиянам необходимо выбирать в зависимости от индивидуальных особенностей и состояния здоровья, рассказала RT невролог-сомнолог Елена Царева.

Для большинства россиян сон на животе не является полезным. В этой позе мышцы, позвонки и шея пребывают в нефизиологичном состоянии.

Если долго лежать на животе, можно спровоцировать перерастяжение с одной из сторон. Есть риск спазма мышц. В результате утром человек ощутит боль, скованность. Возможны даже ограничения в движениях. Это приведет к головной боли, упадет трудоспособность.

Чаще всего человеку неосознанно хочется спать на животе, если у него проблемы с пищеварением. Когда живот прижимается к кровати, снижается ощущение от газообразования или же неприятные ощущения в животе, добавила сомнолог.

При этом не всем россиянам рекомендуется спать даже на спине. Во время остановок дыхания в период сна язык может западать. В результате окажутся перекрыты дыхательные пути. Поэтому тем, кто храпит, рекомендуется ложиться на бок. Это самая физиологичная поза.

