Россиянам рекомендовали дыню для борьбы с отечностью

Врач Жаровская: дыня полезна для тех, кто имеет проблемы с кишечником

Врач-диетолог Татьяна Жаровская рассказала, какие полезные свойства есть в дыне и почему ее обязательно нужно включать в рацион.

«Дыня богата, во-первых, клетчаткой, минералами, в том числе в ней много калия, который необходим для внутриклеточного пространства. Во внеклеточном пространстве много натрия, поэтому для того, чтобы клетку напитать жидкостью, питательными веществами, необходим калий», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению диетолога, такой продукт отлично подойдет для борьбы с отечностью благодаря минералам в составе. Более того, дыня полезна для людей, имеющих проблемы с кишечником, так как вместо большого количества фруктозы содержит в себе дынный сахар — эритрит, способствующий нормализации микробиомы и снижению вздутия в животе.

Также врач добавила, что эта ягода практически не имеет противопоказаний. Тем не менее, она не рекомендуется людям с непереносимостью данного продукта. Ее употребление в таком случае может вызвать боль в животе, диарею и многое другое. Людям с ферментативной недостаточностью дыня противопоказана из-за большого количества грубой клетчатки.

В заключение Жаровская предупредила, что любой продукт, не только дыня, в больших количествах становится вредным. Для взрослого человека суточная норма ягоды оценивается в 250-350 г.