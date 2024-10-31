Россиянам рассказали, в каких случаях требуется удаление зубов мудрости

Зубы мудрости или «восьмерки» часто требуют удаления по ряду причин, таких как неправильное положение, частые воспаления, кариес и образование опухолей. Стоматолог Иван Рузин объяснил, что удаление этих зубов помогает предотвратить смещение других зубов после коррекции прикуса, сообщает NEWS.ru .

Обычно «восьмерки» начинают прорезываться в возрасте от 17 до 25 лет.

«Показания к удалению зубов мудрости. Неправильное положение зубов — растут под углом, упираясь в „соседей“ или десну, что может вызвать воспаление. Недостаток места в челюсти», — рассказал стоматолог.

С течением многих лет рацион человека изменился, став более мягким, что сделало массивные челюсти и дополнительные зубы менее необходимыми. Однако зубы мудрости продолжают существовать и могут вызывать проблемы. Например, если они растут под углом, или в челюсти недостаточно места, это может привести к воспалениям или инфекциям.

При наличии перикоронарита вокруг зуба мудрости стоматологи часто рекомендуют его удалить, чтобы избежать повторных обострений. Также врач отметил, что зубы мудрости подвержены кариесу из-за труднодоступности для чистки. Лечение таких зубов затруднено, и при значительном поражении их чаще всего удаляют.