Россиянам рассказали, почему продуктивность не всегда полезна

Современный мир сосредоточен на продуктивности и идее постоянного движения к успеху, что активно транслируется звездами и блогерами. Эксперт Светлана Шмонина из онлайн-школы «Зачетный курс» отметила, что этот культ продуктивности не всегда оправдан, сообщает RuNews24.ru .

В социальных сетях популярны истории о людях, которые рано встают, занимаются спортом и достигают финансового успеха, что создает иллюзию, что только продуктивность ведет к счастью. Однако Шмонина подчеркнула, что продуктивность действительно важна в бизнесе, хотя требует определенных условий: квалифицированных специалистов, командной работы и достойной мотивации.

Перенос этих аспектов на повседневную жизнь может быть вреден, так как постоянное стремление к продуктивности может привести к стрессу и выгоранию. Блогеры предлагают курсы, обещая научить быть продуктивными, но важно понять, насколько это реально и полезно. В итоге, продуктивность не всегда является гарантией успеха и счастья, объяснила эксперт.

Шмонина подчеркнула, что стремление к постоянной продуктивности может вызвать стресс, выгорание и ухудшение здоровья. Чувство нехватки времени негативно сказывается на личной жизни и отношениях. Каждый человек уникален, и путь к счастью не всегда совпадает с примерами из соцсетей.

«Будьте продуктивны, но так, чтобы вам было комфортно, и не забывайте о балансе и гармонии в своей жизни», — заключила спикер.