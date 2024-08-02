Россиянам рассказали, почему нельзя отбеливать зубы дома

Стоматолог DocMed предостерегла россиян от применения народных методов для отбеливания зубов. Использование соды, перекиси водорода и лимона не принесет желаемой голливудской улыбки, но зато может вызвать ряд проблем со здоровьем полости рта, сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на Telegram-канал клиники DocDeti & DocMed.

Рецепты отбеливания зубов с использованием соды вполне могут испортить эмаль. В итоге зубы станут более чувствительными и подверженными воздействию горячей и холодной пищи.

Что касается перекиси водорода, средство в аптечном флаконе не окажет влияния на оттенок зубов, однако оно вполне способно обжечь слизистую.

Зола, пепел, смесь толченых таблеток кальция и соли — все это на самом деле может немного осветлить эмаль, но не без последствий. После таких процедур человек рискует столкнуться с увеличением чувствительности зубов, раздражением слизистой, повреждением эмали, а также с интоксикацией при случайном проглатывании приготовленного средства для отбеливания.

Использование лимона и ягод с течением времени способно разрушить эмаль и увеличить ее чувствительность, предупредили в клинике.

Эфирное и оливковое масла малоэффективны и не принесут пользы зубам, однако могут стать причиной аллергических реакций.

Стремясь добиться ослепительной белизны зубов, многие люди все-таки выбирают не народные методы, а специализированные зубные пасты. Однако и такие средства, увы, не так безвредны, как может показаться на первый взгляд.