Россиянам рассказали, какую зелень лучше выращивать дома для здоровья

Врач-диетолог и специалист по правильному питанию Марина Макиша поделилась информацией о наиболее полезных для здоровья видах зелени, которые можно выращивать в домашних условиях, пишет «ФедералПресс» .

По словам Макиши, зелень богата витамином С, который содержится в различных ее видах. Также в зелени присутствует витамин К, особенно много его в петрушке.

«Витамин К очень важен для нормального усвоения кальция в организме. Поэтому для получения суточной нормы витамина К достаточно всего 10 граммов петрушки», — добавила диетолог.

Макиша отметила, что выбор зелени для домашнего выращивания зависит от личных предпочтений каждого человека. При этом она подчеркнула, что по концентрации полезных веществ петрушка превосходит другие виды зелени.