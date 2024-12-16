Россиянам рассказали, как выбрать хорошую и свежую сельдь

Врач Белоусова: людям с проблемами в почках стоит быть осторожным с сельдью

Сельдь, по мнению врача-диетолога Анны Белоусовой, представляет собой ценный продукт благодаря своим питательным свойствам. Это полужирная морская рыба, богатая полиненасыщенными жирными кислотами, которая обеспечивает организм полноценным белком и кальцием.

Особенно это важно для женщин, так как морепродукты являются основными источниками кальция наряду с молочными изделиями.

При этом стоит учитывать, что традиционная соленая сельдь может подойти не всем. Людям с заболеваниями, требующими ограничения соли, например, при гипертонии или проблемах с почками, стоит быть осторожными с этим продуктом. При желании попробовать сельдь, но при наличии противопоказаний к соли, ее можно вымочить в воде или молоке, что снизит ее соленость.

Когда речь идет о выборе свежей сельди, важно обращать внимание на ее внешний вид. Глаза рыбы должны быть ясными, а на поверхности не должно быть налета или пятен. Эти детали могут указывать на недостаточную свежесть, которую легко замаскировать солью.

«Поэтому внимательно отнеситесь к выбору сельди и обращайте внимание на все нюансы, поскольку рыбное отравление — это достаточно серьезно, и не надо рисковать в Новый год», − заключила эксперт в эфире радио Sputnik.