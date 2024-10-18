Россиянам рассказали, как сохранить здоровье костей

Она добавила, что также помогает отказ от вредных привычек, поддержание активного образа жизни. Это положительно скажется не только на костях, но и на общем состоянии здоровья.

«Если остеопороз уже диагностирован, то необходимо немедленно начинать его лечение. В настоящее время существует множество эффективных препаратов с различным механизмом действия для лечения остеопороза», — сказала Коншу.

Как уточнила доктор, подобрать наиболее эффективный препарат пациенту поможет лечащий врач. Важно следовать рекомендациям медиков и быть внимательным к здоровью.

Она подчеркнула, что остеопороз — это серьезная проблема, которая требует внимательного подхода. Зная о факторах риска и принимая меры для их предотвращения, можно сохранить здоровье костей и улучшить качество жизни.

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Заболевание является причиной каждого третьего перелома у женщин после 50 лет и каждого пятого — у мужчин. При этом большинство из тех, кто когда-либо перенес остеопоротический перелом, никогда не обследовались на наличие остеопороза.

В этот день в более чем 80 странах мира проходят профилактические консультации и скрининги. В том числе людей обследуют в России, Франции, США, Украине, Греции, Бельгии, Японии и Белоруссии.