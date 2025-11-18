Россиянам рассказали, как распознать неопытного и некомпетентного врача

Мясников: некомпетентного врача можно выявить по тому, как назначают антибиотики

Известный врач и телеведущий Александр Мясников поделился своим мнением о том, как распознать врача низкой квалификации. Ключевым признаком, по его словам, является способ назначения антибиотиков, сообщает «Царьград» .

«Есть четкий перечень антибиотиков: что давать в начале, что давать потом, какую комбинацию, когда в больнице, что делать в больнице. То есть это все расписано как устав морской пехоты. Врач не сам придумывает. Если он будет придумывать — это плохой врач», — пояснил эксперт.

Он отметил, что некомпетентные врачи часто игнорируют установленные правила при назначении медицинских препаратов.

Кроме того, серьезной ошибкой является выписывание несовместимых лекарств. Например, Мясников предупредил, что бесконтрольный прием витамина C может негативно сказаться на здоровье почек.

