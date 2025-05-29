Россиянам рассказали, как правильно хранить хлеб для усиления полезных свойств

Хлеб является скоропортящимся продуктом и при неправильном хранении может быстро заплесневеть или зачерстветь. Однако есть 3 способа для хранения хлеба, которые не только продлевают его свежесть на несколько дней, но и приносят больше пользы для здоровья при употреблении в пищу. Если хлеб хранить в холодильнике, то в нем усиливаются свойства резистентного крахмала, важного для здоровья кишечника, рассказала гастроэнтеролог клиники «Будь здоров» Татьяна Акимова. Об этом пишет «Секрет фирмы» .

Для того чтобы свежесть хлеба продлилась на 2-3 дня в помещении, его нужно хранить в хлебнице или в тканевом мешке. Если же положить хлеб в холодильник, то он будет оставаться свежим в течение недели, но может впитать в себя посторонние запахи. Чтобы этого избежать, хлеб следует завернуть в пергаментную бумагу или льняную салфетку, затем положить в пакет с небольшими отверстиями.

Самый лучший способ для долгого хранения хлеба — это морозильная камера. Эксперты рекомендуют предварительно порезать хлеб на удобные ломтики, завернуть каждый из них в фольгу или пищевую пленку, затем заморозить.

«Перед употреблением можно разогреть в тостере или духовке — вкус и текстура почти не пострадают», — заверила специалист.

По словам эксперта, хлеб, который хранится в холодильнике, становится более полезным по питательным веществам. После холодильника входящий в состав хлеба резистентный крахмал попадает в толстую кишку без изменений, где перерабатывается нужными микроорганизмами, после чего появляются короткоцепочечные жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье кишечника, иммунной системы и на полезную микрофлору в организме.