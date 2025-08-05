Россиянам рассказали, как пожаловаться на некачественную медпомощь

Эксперт: жалобу на медпомощь можно направить в страховую, выдавшую полис ОМС

Эксперт «Капитал МС» Ирина Маринина заявила, что в случае некачественной медицинской помощи можно добиться справедливости: в 2024 году страховая медицинская организация получила 47 тысяч таких обращений, сообщает Nord-News .

«Поэтому, если у вас есть сомнения в качестве оказанной вам медпомощи, следует обратиться в свою страховую, выдавшую вам полис ОМС», — сказала она.

В письменном обращении стоит описать ситуацию и указать просьбу провести проверку качества, изложить все доводы и задать конкретные вопросы, приложить документы, свои личные данные и номер полиса.

Специалисты страховой организации смогут помочь с обращением в суд или решением в досудебном порядке.