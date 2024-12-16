Россиянам рассказали, как подготовить организм к новогодним праздникам

С приближением новогодних праздников начинается сезон застолий с обилием закусок, жирных угощений и изысков. Такой избыточный рацион может негативно сказаться на здоровье, особенно при затянувшихся торжествах, сообщает Общественная Служба Новостей .

Чтобы избежать проблем с пищеварением, важно подготовить организм заранее. Эксперты рекомендуют за 7-10 дней до праздников установить четкий режим сна, где нормой будет 8 часов в сутки. Не забывайте о воде — поддерживать хороший уровень гидратации особенно важно, когда вокруг много соленых блюд и спиртного.

Стоит включить в рацион больше овощей и фруктов: яблоки, капусту и свеклу, богатые витаминами и клетчаткой, что поможет организму функционировать наилучшим образом. Также важно постараться, чтобы углеводы были заменены белком — запеченная рыба или салат с тофу станут разумным выбором. Прогулки на воздухе и утренние разминки также помогут поддержать тонус.

Перед подготовкой к праздникам полезно проконсультироваться с врачом, особенно если имеются хронические заболевания. Утренний завтрак 31 декабря желательно сделать легким и сытным, чтобы избежать переедания за праздничным столом. И хотя новогодние сладости не стоит полностью исключать, лучше сократить количество калорийных десертов и выбрать более легкие варианты.