Россиянам рассказали, как овощи помогут защититься от магнитных бурь

Землю накрыла очередная волна магнитных бурь. «ФедералПресс» поделился рекомендациями врачей для тех, кто страдает от этого явления.

Врач-кардиолог Юрий Конев объяснил, что магнитные бури могут влиять на людей из-за того, что в человеческом теле находится большое количество электролитов. Электролиты — это вещества, которые реагируют на электрический ток и создают магнитное поле. Все наши жидкости содержат электролиты, включая множество минералов и металлов.

Особенно низкое атмосферное давление, характерное для периода магнитных бурь, может оказывать негативное воздействие на людей с хроническими заболеваниями и гипотоников. Они могут испытывать головокружение, ощущать нехватку воздуха и даже потерять сознание.

Специалист по первичной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников отметил, что в период магнитных бурь возрастает вероятность резкого повышения или понижения артериального давления, а также нарушений сердечного ритма. Поэтому людям, страдающим от метеозависимости, рекомендуется измерять давление утром и вечером.

Терапевт Анастасия Тимощенко советовала отказаться от приема алкоголя и жирной пищи во время магнитных бурь. Вместо этого предпочтение следует отдавать овощам, рыбе и диетическому мясу.

Также Тимощенко рекомендовала отложить тяжелые физические тренировки и высокозатратные умственные нагрузки. Важно хорошо высыпаться, так как здоровый сон поможет легче перенести геошторм.