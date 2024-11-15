Россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от подделки

В настоящее время недобросовестные производители все чаще выдают подделки красной икры за настоящий продукт. Эксперт объяснила, на что покупателю стоит обратить внимание. В первую очередь насторожить должна низкая цена продукта — качественная икра не может быть слишком дешевой. Некачественная упаковка также свидетельствует о возможной подделке. Хороший деликатес обычно упаковывается в стеклянные или металлические тары, на которых должна быть информация о виде лососевой продукции, а также дата производства и срок годности.

Неестественный цвет также должен смутить. Истинная икра характерна красным цветом с легким оранжевым оттенком, иногда она может быть светлее, доходя до розового. Если продукт выглядит слишком ярким или полностью красным, это может указывать на подделку, объяснила Русакова. Еще один фактор, выдающий фальсификацию, — сухая консистенция. Икринки должны быть упругими и слегка влажными или, в зависимости от сорта, чуть сухими по поверхности, но легко отделяться друг от друга. Если же икра крошится и выглядит пересушенной, скорее всего, она содержит ненатуральные компоненты.

Кроме того, диетолог отметила, что в банках иногда встречаются как натуральные, так и искусственные икринки, что свидетельствует о частичной фальсификации.

«Поэтому продукт важно попробовать на вкус. Настоящая икра слегка терпкая и солоноватая. Она не должна быть сладкой или обладать каким-то необычным ярким привкусом», — добавила эксперт.

При выборе любого продукта, включая икру, стоит уделить внимание информации о производителе, регионе вылова, условиях хранения, наличию добавок как вкусовых, так и пищевых. Чем меньше их в составе, тем более полезной будет икра, заключила Русакова.