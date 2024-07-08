Россиянам рассказали, как отказаться от вредных пищевых привычек

Пищевые привычки представляют собой повторяющиеся шаблоны поведения во время еды. Они бывают как полезными, так и вредными. О том, как исключить из своей жизни вредные пищевые привычки, рассказали в Общественной Службе Новостей .

В первую очередь, важно выявить триггеры, а после – скорректировать их, указывается в статье.

Среди наиболее распространенных вредных пищевых привычек можно выделить нездоровые перекусы, ужин перед телевизором, перекусы на ходу, обжорство из-за стресса и другие.

Перед тем, как приступить к изменениям, стоит создать список своих пищевых привычек. Можно провести несколько дней, заполняя дневник питания, и затем проанализировать данные. Понять, каким привычкам чаще всего приходится поддаваться.

Также в статье рекомендуется изучить общую картину нездоровых пищевых привычек и определить триггеры, которые побуждают совершать их. Далее надо сфокусироваться на тех, с которыми получается сталкиваться чаще всего, и попробовать им не поддаваться.

Можно поразмышлять, возможно ли избежать каким-либо образом те или иные триггеры. Если это невозможно, надо оценить свои возможности.

Чем больше человек заботится о себе, тем меньше вероятность того, что он будет отравлять свой организм вредной пищей.

Перед тем, как употребить что-то неполезное, нужно обдумать это, а еще надо стараться высыпаться, не переутомляться и давать себе отдыхать, заниматься спортом, выходить на свежий воздух, попытаться отказаться от алкоголя и никотина.

Все это поможет в борьбе со стрессом, который часто является основной причиной переедания, заключается в статье.