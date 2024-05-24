Россиянам рассказали, как избежать наркозависимости у детей

Психолог Илья Суслов заявил, что основной причиной, по которой подростки начинают употреблять наркотики, являются проблемы в семье. По мнению эксперта, в таких ситуациях родители должны взять ответственность на себя и понять, что именно они могли спровоцировать сложившиеся обстоятельства, сообщает «Вечерняя Москва».

Для предотвращения наркозависимости у детей, считает Суслов, родителям необходимо обратить внимание на свои взаимоотношения с ребенком и постараться наладить доверительные отношения. Кроме того, взрослым следует отказаться от собственных вредных привычек, поскольку дети часто берут пример со старших.

Эксперт также отметил, что иногда подростки начинают употреблять наркотики из-за желания испытать новые ощущения. В таких случаях необходимо объяснить им негативные последствия приема запрещенных веществ.

Если беседы и убеждения не помогают, Суслов предложил прибегнуть к более жестким мерам — принудительному помещению в психиатрическую клинику или реабилитационный центр.