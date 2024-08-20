Россиянам рассказали, как действовать в случае защемления шеи

Если такой недуг настиг человека дома, то ему стоит исключить физическую нагрузку, принять горизонтальное положение и вызвать врача, говорится в материале.

«До прибытия врача лучше ничего не предпринимать, не делать себе компрессы, массажи и прочее», — сказано в статье.

Как правило, лечение назначает травматолог или невролог. Терапия может включать в себя применение лекарств для устранения воспалений и спазмов, уточнили журналисты.

По данным издания, самостоятельно избавиться от боли в шейном отделе можно с помощью специальных мазей и согревающих или охлаждающих гелей, а также компрессов.