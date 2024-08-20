Россиянам рассказали, как действовать в случае защемления шеи
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Защемление шеи в научной среде принято называть шейной радикулопатией. По словам медиков, данный синдром вызван сдавливанием спинномозговых нервных корешков, сообщает Общественная Служба Новостей.
Если такой недуг настиг человека дома, то ему стоит исключить физическую нагрузку, принять горизонтальное положение и вызвать врача, говорится в материале.
«До прибытия врача лучше ничего не предпринимать, не делать себе компрессы, массажи и прочее», — сказано в статье.
Как правило, лечение назначает травматолог или невролог. Терапия может включать в себя применение лекарств для устранения воспалений и спазмов, уточнили журналисты.
По данным издания, самостоятельно избавиться от боли в шейном отделе можно с помощью специальных мазей и согревающих или охлаждающих гелей, а также компрессов.