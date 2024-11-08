Россиянам рассказали, что стресс отрицательно влияет на качество зрения

Стресс представляет собой состояние физического и психологического напряжения в ответ на различные внешние факторы. По словам врача-офтальмолога Арпине Адамян из «СМ-Клиники», хронический стресс может серьезно угрожать здоровью, в том числе и органам зрения, сообщает Газета.ru .

В ответ на стресс организм активирует адаптационные механизмы, что вызывает перепады гормонов и спазмы сосудов, а также напряжение мышц, нарушая работу многих систем.

Хронический стресс может приводить к развитию заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушениям ЖКТ, а также негативно сказывается на зрении. К числу типичных жалоб у офтальмолога относятся «мушки» и «пятна» в поле зрения, повышенная светочувствительность и усталость глаз.

«Одно из самых опасных нарушений органов зрения, которое возникает на фоне стресса и повышения уровня гормонов надпочечников в крови — это острая центральная серозная хориоретинопатия», — предупредила эксперт.

Проще говоря, отек сетчатки, который вызывает искажение зрения и снижение его остроты. При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к специалисту для своевременного лечения.