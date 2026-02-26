Россиянам рассказали, что негативные мысли не влияют на старение

Магистр психологии и клинический психолог Андрей Смирнов заявил, что негативное мышление не влияет на ускоренное старение, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Исследования показывают, что хронический стресс и пессимизм могут ухудшать восстановление защитных участков ДНК. Для нервной системы тревожные мысли действуют как реальная угроза, а постоянное переживание негатива поддерживает состояние хронического стресса.

Однако убедительных научных данных о прямом влиянии негативного мышления на скорость старения нет. Долгосрочных экспериментов с участием большого числа людей не проводилось, поэтому делать однозначные выводы нельзя.

Андрей Смирнов отметил, что в жизни встречаются как пожилые люди с постоянным недовольством, так и молодые жизнерадостные люди, ушедшие рано. По его словам, это говорит о том, что пессимизм сам по себе не является прямой причиной старения.

Эксперт пояснил, что негативное мышление может косвенно влиять на здоровье через образ жизни. Если человек злоупотребляет алкоголем, неправильно питается и мало двигается, преждевременное старение связано с физиологическими последствиями этих привычек, а не с мыслями.

«Таким образом можно сказать, что негативное мышление, скорее, влияет на качество жизни и уровень счастья, нежели на биологические процессы старения», — заключил Смирнов.

