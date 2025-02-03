Россиянам рассказали, чем развитию детей грозит тренд на «бежевых» мам

Психолог: тренд на «бежевых» мам не слишком совместим с реальной жизнью

В последние годы в России стал популярным тренд на «бежевых» мам, возникший благодаря соцсетям. Суть заключается в том, что все предметы интерьера, одежда и игрушки должны быть в пастельных, преимущественно бежевых, оттенках. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, как этот тренд влияет на детское развитие, сообщает «ФедералПресс» .

По ее словам, к трем годам дети должны уметь различать и называть основные цвета. Знание цветов способствует когнитивному развитию, отметила специалист. Активное развитие ребенка и стимуляция его сенсорных систем — это основа, на которой строится успешное образование. Окружение ребенка предметами одного цвета можно сравнить с однообразным питанием, что также ограничивает его развитие, заверила Алексеева.

Она также подчеркнула, что творческое мышление лучше развивается при возможности экспериментировать с яркими цветами. Детям, живущим в мире однообразия, труднее фантазировать и выражать свои мысли. Кроме того, предпочтение бежевых оттенков может указывать на недостаток эмоционального интеллекта, который важен для успехов в школе.

Если к вышеперечисленным факторам добавить тревогу мамы по поводу чистоты бежевых футболок и лонгсливов, это может привести к развитию тревожного расстройства, отметила Алексеева. Психолог уточнила, что такой ребенок не сможет наслаждаться вкусной едой или творческим процессом, а будет сосредоточен исключительно на том, чтобы не испачкаться.

Кроме того, это связано и с вопросами безопасности, считает специалист. Ни одна мама, выбирая бежевую одежду для своего ребенка, не задумывается о том, насколько это безопасно, будет ли его хорошо видно рядом с дорогой или в сильный снегопад.

«Если делать короткий вывод — этот тренд не слишком совместим с обычной, реальной жизнью», — убеждена Алексеева.

По мнению специалиста, этот тренд поддерживают мамы, которые ведут красивые блоги о матерях, погружающихся в идеальное и опрятное материнство. Их подписчицы жаждут идеальных образов для подражания.

Это явление связано с невротическими состояниями, перфекционизмом и стремлением создать идеальную картинку, заключила Алексеева, подчеркнув, что жизнь итак полна правил, поэтому не стоит создавать дополнительные ограничения с раннего детства.