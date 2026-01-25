Россиянам рассказали, чем попкорн полезен и опасен для здоровья

Нутрициолог Нат: в попкорне из магазинов и кинотеатров много соли и сахара

Посещение кинотеатра для многих ассоциируется с попкорном.При этом в интернете продолжаются дискуссии о его влиянии на здоровье: полезен он или вреден. «Вечерняя Москва» обратились к экспертам, чтобы выяснить это.

Нутрициолог Таня Нат рассказала, что обычные кукурузные зерна — цельнозерновой продукт, у которого имеются реальные преимущества.

«Во-первых, это помощник для пищеварения. В таком попкорне много клетчатки, которая поддерживает работу кишечника. Она же помогает выводить из организма излишки „плохого“ холестерина», — объясняет Нат.

Она подчеркнула, что также попкорн предотвращает старение. В качественном попкорне содержатся мощные антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами, из-за которых появляются морщины, пигментные пятна, мышечная слабость.

Однако, по словам эксперта, чаще на рынке можно найти «неправильную» версию продукта. Именно ее продают в кинотеатрах и магазинах. Польза перечеркивается переизбытком соли, натрия, сахара и усилителей вкуса. Часто производители используют дешевое пальмовое масло и другие низкокачественные жиры, которые повышают уровень холестерина и вредят сосудам.

Нут добавила, что в магазинах следует искать обычные сухие зерна для попкорна и готовить его самостоятельно. При приготовлении можно использовать немного качественного оливкового или кокосового масла, а также добавить сушеные травы, паприку, куркуму, немного тертого пармезана.

Нутрициолог Татьяна Попова отметила, что 3 чашки попкорна содержат примерно 24–30 граммов продукта, что эквивалентно 90–100 ккал. В этом количестве содержится 1–2 грамма жира, 3 грамма белка и 18 граммов углеводов, а также 3–4 грамма клетчатки. Если взять 100 граммов воздушного попкорна, то в нем будет около 387 ккал: 78 граммов углеводов, 12–13 граммов белка, 4–5 граммов жира и 15 граммов клетчатки.

Калорийность значительно возрастает, если попкорн приготовлен с добавлением масла, соусов или карамели, заключила Попова.

Ранее нутрициолог, фитнес-тренер DDX Fitness Дмитрий Гончаров заявил, что фитнес все больше привлекает осознанных людей. Причины, по которым люди посещают фитнес-клубы, могут быть абсолютно разными, но запрос на снижение веса традиционно остается одним из самых популярных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.